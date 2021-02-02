Полиция перекроет ряд улиц в районе Мосгорсуда 2 февраля
По информации ГУ МВД, с полуночи движение будет ограничено на Проектируемом проезде 917, с 9 часов на улицах 1 - я Бухвостова и 3 - я Бухвостова.
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Во вторник, 2 февраля, в районе Мосгорсуда, расположенного по адресу Богородский Вал, 8, будет ограничено дорожное движение. Об этом сообщатся на сайте ГУ МВД по Москве.
По информации ведомства, с полуночи будут перекрыты Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.
С 9 часов утра сотрудники полиции ограничат движение от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917, а также от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.