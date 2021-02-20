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В Гидрометцентре сообщили, когда в центральную Россию придет потепление

Валентина Пескова
04:51 20.02.2021
Как отметил научный руководитель метеорологической организации, погода будет мягкая, но еще не весенняя.
В Гидрометцентре сообщили, когда в центральную Россию придет потепление
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Теплая погода придет в центр европейской части России через неделю, в следующую пятницу, 26 февраля. Аномальный холод постепенно сменится теплом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Намечается тенденция к повышению температуры. К концу месяца, с пятницы, температурный фон будет стремиться к своей норме. Погода будет умеренно мягкой», - цитирует метеоролога ТАСС.

По словам синоптика, температура днем в период потепления будет колебаться в диапазоне от 5 до 2 градусов мороза. Поэтому, как пояснил Вильфанд, это будет уже мягкая и нормальная погода, но все же еще отнюдь не весна.

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