В стране и мире В Гидрометцентре сообщили, когда в центральную Россию придет потепление Валентина Пескова Как отметил научный руководитель метеорологической организации, погода будет мягкая, но еще не весенняя. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Теплая погода придет в центр европейской части России через неделю, в следующую пятницу, 26 февраля. Аномальный холод постепенно сменится теплом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «Намечается тенденция к повышению температуры. К концу месяца, с пятницы, температурный фон будет стремиться к своей норме. Погода будет умеренно мягкой», - цитирует метеоролога ТАСС. По словам синоптика, температура днем в период потепления будет колебаться в диапазоне от 5 до 2 градусов мороза. Поэтому, как пояснил Вильфанд, это будет уже мягкая и нормальная погода, но все же еще отнюдь не весна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика