СК возбудил дело по факту обрушения на фабрике в Норильске

В ГУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело после обрушения галереи в цехе Норильской обогатительной фабрики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Дело открыто по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также по факту случившего прокуратурой Норильска уже инициирована проверка на предмет соответствия условий работы на фабрике технике безопасности.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия погиб один человек. Спасатели продолжают исследование территории для возможного обнаружения под обломками людей.