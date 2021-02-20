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СК возбудил дело по факту обрушения на фабрике в Норильске

Анна Берестовая
04:48 20.02.2021
Также по факту случившегося будет проведена проверка сотрудниками прокуратуры города.
СК возбудил дело по факту обрушения на фабрике в Норильске
© Фото: МЧС РФ
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В ГУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело после обрушения галереи в цехе Норильской обогатительной фабрики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Дело открыто по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также по факту случившего прокуратурой Норильска уже инициирована проверка на предмет соответствия условий работы на фабрике технике безопасности.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия погиб один человек. Спасатели продолжают исследование территории для возможного обнаружения под обломками людей.

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