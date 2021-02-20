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В РФ появится первый рейтинг безопасности городов

Валентина Пескова
04:31 20.02.2021
Единые стандарты и термины станут основой для реализации проекта «Безопасный город» на федеральном уровне.
В РФ появится первый рейтинг безопасности городов
© Фото: pixabay.com
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Система «Безопасный город», которая разрабатывается в России, позволит создать первый федеральный рейтинг безопасности городов. Как сообщили в пресс-службе Ростеха, он будет составлен по единым стандартам и методологии.

В ходе научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, которую Ростех ведет по заказу МЧС РФ, будут впервые образованы единые понятия и методология  создания безопасных городов, с использованием которой затем будет создан первый в России спецрейтинг, который отразит ситуацию в регионе по различным рискам: например, землетрясения, аварии на тепло- и энергосетях и другие происшествия.

Всего «Безопасный город» позволит обеспечить контроль и предупреждение 119 различных угроз, которые будут объединены в четыре группы - природные, техногенные, биолого-социальные и угрозы общественной безопасности и правопорядку.

«Также разработан новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка. Он предусматривает использование предиктивных технологий еще на стадии инцидента для предупреждения развития ЧС», - цитирует Ростех РИА Новости.

Планируется, что «Безопасный город» станет единым информационным пространством, куда будет собираться информация с различных подсистем, и благодаря единым алгоритмам реагирования можно будет эффективно выстроить работу ведомств, экстренных и оперативных служб на региональном и муниципальном уровнях.

По данным разработчиков, сегодня из процесса обмена информацией выпадают службы городского хозяйства, ресурсосберегающие организации, объекты промышленности и транспортной инфраструктуры. Рейтинг будет доступен гражданам на специальном портале.

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