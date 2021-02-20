Проценко рассказал, как проходит лечение повторно заболевших COVID-19 пациентов

Среди всех пациентов, повторно заразившихся коронавирусной инфекцией и оказавшихся в больнице №40 в Коммунарке, не было ни одного тяжелого больного. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко.

Специалист предположил, что малое количество случаев повторной болезни может отчасти объясняться тем, что заболевание проходит в легкой форме.

«Те пациенты, которые попадали повторно, все протекали средней тяжести», - указал он в эфире телеканала «Россия 1».

Проценко сообщил, что в Москве и регионах в настоящее время наблюдается заметное падение заболеваемости.

Ранее ученые установили, что ослабленное состояние иммунитета способно привести к повторному заражению COVID-19. Этим же грозит вируса, задержавшегося в организме пациента после болезни.