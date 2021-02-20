Один человек погиб из-за обрушения на фабрике в Норильске
В настоящее время спасатели продолжают исследовать место происшествия.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Жертвой обрушения на фабрике в Норильске стал один человек. Он умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Продолжаются поиски оставшихся под завалами.
Ранее сообщалось, что двоим гражданам, находившимся на территории цеха в момент обрушения, удалось спастись самостоятельно. Остальным людям помогают выбраться сотрудники МЧС России.