В МЧС показали кадры с места обрушения на норильской фабрике

МЧС РФ опубликовало видео, снятое на месте обрушившейся галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики. В результате происшествия из-под завалов извлекли четверых пострадавших.

На кадрах видно, как спасатели в срочном порядке транспортируют пострадавших при аварии людей в кареты скорой помощи. Также хорошо заметны масштабы разрушений - в огромном количестве обломков были найдены уже несколько человек.

Под завалами еще могут находиться люди. Поиски продолжаются.