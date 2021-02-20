В МЧС показали кадры с места обрушения на норильской фабрике
На видео хорошо заметны масштабы разрушений.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
МЧС РФ опубликовало видео, снятое на месте обрушившейся галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики. В результате происшествия из-под завалов извлекли четверых пострадавших.
На кадрах видно, как спасатели в срочном порядке транспортируют пострадавших при аварии людей в кареты скорой помощи. Также хорошо заметны масштабы разрушений - в огромном количестве обломков были найдены уже несколько человек.
Под завалами еще могут находиться люди. Поиски продолжаются.