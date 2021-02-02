В Дубае решили создать «космический суд»
Космические суды назвали необходимой инициативой для международного исследования космоса.
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В Дубае приняли решение создать специальный суд для решения «космических вопросов» в связи с отправкой ОАЭ зонда на Марс. Базироваться новая организация будет в судах Международного финансового центра Дубая (DIFC).
Главный судья DIFC Заки Азми заявил, что космические суды являются необходимой в настоящее время в мировом исследовании космоса инициативой глобального масштаба. Он также указал, что сейчас находится в процессе реализации интегрированная космическая отрасль в целом. Об этом пишет AFP.
Ранее сообщалось, что двое американских астронавтов совершили выход в открытый космос для доработки систем энергоснабжения на МКС. Ранее американский состав экипажа выходил в открытый космос 21 января.