В Дубае решили создать «космический суд»

В Дубае приняли решение создать специальный суд для решения «космических вопросов» в связи с отправкой ОАЭ зонда на Марс. Базироваться новая организация будет в судах Международного финансового центра Дубая (DIFC).

Главный судья DIFC Заки Азми заявил, что космические суды являются необходимой в настоящее время в мировом исследовании космоса инициативой глобального масштаба. Он также указал, что сейчас находится в процессе реализации интегрированная космическая отрасль в целом. Об этом пишет AFP.

Ранее сообщалось, что двое американских астронавтов совершили выход в открытый космос для доработки систем энергоснабжения на МКС. Ранее американский состав экипажа выходил в открытый космос 21 января.