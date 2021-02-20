В стране и мире В Москве установили мемориальные доски погибшим спецназовцам Росгвардии Валентина Пескова Памятные барельефы появились в исторической части Москвы на Садовом кольце на фронтоне Спасских казарм. © Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ Читайте нас на: В преддверии Дня защитника Отечества в Москве состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок Героям России, погибшим при исполнении служебного долга. Это офицеры СОБРа - подполковник милиции Андрей Крестьянинов и майор милиции Владимир Ласточкин. Открыл церемонию и произнес речь начальник Управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов. На мероприятии присутствовали родные погибших спецназовцев, а также коллеги, знавшие их. Мемориальные доски установлены в исторической части Москвы на Садовом кольце на фронтоне Спасских казарм, в которых ранее размещалось Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика