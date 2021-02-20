В дробильном цехе в Норильске обрушилась галерея: есть пострадавшие

В дробильном цехе Норильской обогатительной фабрики произошло обрушение галереи. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 00.44 по московскому времени. Инцидент произошел на улице Горная, 27.

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В результате произошедшего двое спаслись сами, еще четыре человека были извлечены из-под завалов. Вызволенные спасателями люди получили травмы. В настоящее время под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.