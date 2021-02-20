В Пентагоне пообещали помочь Украине противостоять «российской агрессии»

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заверил коллегу из Украины Андрея Тарана в готовности американских властей помочь в борьбе с «российской агрессией». Об этом сообщили в Пентагоне.

Глава Минобороны страны напомнил о полной поддержке «суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны США. Остин также рекомендовал украинскому министру провести реформы в оборонном секторе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина нуждается в защите суверенитета страны. Американский лидер также обвинил Россию в якобы присутствующем у нее желании «подорвать» трансатлантическое единство Вашингтона с союзниками.