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Байден и Трюдо встретятся виртуально

Анна Берестовая
23:48 20.02.2021
Мероприятие намечено на 23 февраля.
Байден и Трюдо встретятся виртуально
© Фото: Jim Loscalzo, Cnp, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует провести первую встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в виртуальном формате. Мероприятие состоится 23 февраля.

Намеченная встреча, по заявлению американской стороны, призвана продемонстрировать крепкие связи между государствами «как соседями, друзьями и союзниками по НАТО». Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение Белого дома.

На повестке будет стоять обсуждение таких вопросов, как экономическое сотрудничество, изменение климата и противодействие пандемии.

Ранее канадский премьер стал первым иностранным лидером, которому позвонил Байден в качестве главы США. Телефонная беседа состоялась около месяца назад.

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