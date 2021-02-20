Байден и Трюдо встретятся виртуально

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует провести первую встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в виртуальном формате. Мероприятие состоится 23 февраля.

Намеченная встреча, по заявлению американской стороны, призвана продемонстрировать крепкие связи между государствами «как соседями, друзьями и союзниками по НАТО». Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение Белого дома.

На повестке будет стоять обсуждение таких вопросов, как экономическое сотрудничество, изменение климата и противодействие пандемии.

Ранее канадский премьер стал первым иностранным лидером, которому позвонил Байден в качестве главы США. Телефонная беседа состоялась около месяца назад.