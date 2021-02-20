Россия направила запросы на контакты с новой администрацией США
Об инициативе российской стороны сообщил посол РФ в Вашингтоне.
© Фото: pixabay.com
Администрации американского президента Джо Байдена были направлены запросы со стороны РФ на организацию первых контактов. За счет них предполагается определить сферы будущего взаимодействия сторон.
Об этом рассказал посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live». Дипломат рассчитывает, что государству удастся прийти к «прагматичному сотрудничеству» с новой властью США по ряду вопросов.
Ранее российский лидер Владимир Путин принял решение пропустить запланированную на 19-20 февраля Мюнхенскую конференцию по безопасности. В качестве одного из участников данного мероприятия был заявлен президент США.