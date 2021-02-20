В Австрии изучают запрос о производстве российской вакцины «Спутник V»

Представитель австрийского правительства сообщил, что Австрия изучает запрос России о готовности производить российскую вакцину «Спутник V» на производственных мощностях австрийских компаний против COVID-19. Об этом сообщил в субботу ТАСС.

Ранее власти Австрии сообщили о готовности страны взять на себя роль производителя российской и китайской вакцин от COVID-19 в случае, если препараты одобрят для использования на территории ЕС. Такое заявление сделал канцлер страны Себастьян Курц.

Также австрийский лидер сообщил, что при регистрации вакцины он готов сам привиться ею. Для регистрации препаратов из РФ и КНР в Европе требуется подтверждение Европейского агентства по лекарственным препаратам.