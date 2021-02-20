В технополисе «ЭРА» открыли посвященную Кавказу выставку Русского географического общества
В Военном инновационном технополисе «ЭРА» в преддверии празднования Дня Защитника Отечества состоялось торжественное открытие фотовыставки «Уникальная природа Кавказа», созданной Российским географическим обществом.
В состав постоянной экспозиции вошли 15 фотокартин, такие как «Кубанские просторы», «Парусная регата в Тамани» Валерия Гончарова, «Закат в Змеиной лагуне», «Закат на Бугазской косе», «Скала Парус» Евгения Дикого и другие. В своих работах авторам удалось гармонично объединить изящную красоту и силу природы Кавказа.
Право открыть выставку предоставили заместителю начальника ВИТ «ЭРА» по военно-политической работе полковнику Александру Мельнику и члену Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Ирине Филипченко.
Среди приглашенных гостей также присутствовали заслуженный краевед Кубани Валерий Валиев и руководитель некоммерческой организации социальной адаптации пенсионеров «Серебряный возраст» Луиза Гусакова.