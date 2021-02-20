Илон Маск считает цены на криптовалюты завышенными
Об том предприниматель высказался, отвечая на вопрос пользователя Twitter.
© Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, Globallookpress
Предприниматель Илон Маск считает, что цены на криптовалюты Bitcoin и Ethernium завышены. Об этом он написал в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей.
«Учитывая все это, (цены на - прим. ред.) Bitcoin и Etherium кажутся высоковатыми», - написал он.
Илон Маск 29 января разместил на своей странице в Twitter хештег биткоина, после чего курс резко взлетел с 32 до 37 тысяч долларов - рост составил 15% всего за полчаса. По данным на 20 февраля, стоимость одного биткоина составляет 57 тысяч долларов.