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Боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки для обвинения властей

Алексей Курильченко
22:14 20.02.2021
Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
Боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки для обвинения властей
© Фото: Muhmmad Al-Najjar globallookpress
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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил о том, что террористы готовят провокацию на северо-востоке Идлибской зоны деэскалации с применением отравляющих веществ. Боевики намерены выдать атаку за действия сирийских властей.

«Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», - заявил Сытник.

Информация поступила в российский Центр по примирению враждующих сторон. По их данным, подготовку ведут боевики из террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»*

*«Хайат Тахрир Аш-Шам» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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