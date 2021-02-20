Боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки для обвинения властей

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил о том, что террористы готовят провокацию на северо-востоке Идлибской зоны деэскалации с применением отравляющих веществ. Боевики намерены выдать атаку за действия сирийских властей.

«Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», - заявил Сытник.

Информация поступила в российский Центр по примирению враждующих сторон. По их данным, подготовку ведут боевики из террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»*

*«Хайат Тахрир Аш-Шам» - террористическая организация, запрещена в РФ.