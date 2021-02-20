«Вне зоны доступа»: почему Трамп отказывается от встреч и как теперь он проводит свободное время

Бывший американский лидер после завершения своего президентского срока продолжает наслаждаться отдыхом на своем курорте в Мар-а-Лаго. Об этом сообщает газета Politico.

Дональд Трамп играет в гольф и общается со своими близкими друзьями.

«Трамп предпочитает проводить время таким образом: он неторопливо обзванивает друзей, смотрит новости по кабельным телеканалам, играет в гольф», - сообщает издание.

По словам источника Politico, который близок к экс-президенту, после сложения своих президентских полномочий, Трамп стал «недосягаем» для всех. Сейчас в его ограниченный круг общения входят преданные помощники, давние друзья и закоренелые политические союзники.

В том числе, он не принимает приглашения от потенциальных кандидатов в Палату представителей и Сената от Республиканской партии. Но как сообщает источник издания, Трамп все же начнет работу и отбор кандидатов для подготовки к промежуточным выборам в США.

Ранее политолог, американист Михаил Синельников-Оришак заявил «Звезде», что дальнейшего политического пути у экс-президента США Дональда Трампа не будет. Он останется в истории США особенным президентом. Кроме того, американист считает, что экс-президент уйдет из политики, так как второй раз он уже не справится с такой ответственностью.