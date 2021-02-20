Эстонский политолог оценил потери страны от антироссийской политики

Эстонский политолог Евгений Голиков заявил в интервью радио Sputnik, что страны Прибалтики перенесли множество потерь, в первую очередь экономических, из-за ухудшения отношений с Россией. Так, для них оказалось крайне невыгодным соглашение РФ с Белоруссией о транспортировке белорусского сырья через российские балтийские порты, вместо, к примеру, портов той же Эстонии.

«Это то, что мы начисто потеряли», - отметил эксперт.

Несогласие с антироссийскими мерами выразил и член эстонского парламента, представляющий в законодательном органе Центристскую партию страны, Игорь Кравченко. По мнению политика, подобные действия государства являются контрпродуктивными.

Он указал, что подобная политика препятствует созданию нормального диалога между сторонами. Об этом пишет портал Delfi. Кравченко стал одним из трех депутатов, которые не поддержали заявление, призывающее разработать в Эстонии «эффективную политику санкций» против РФ. Из 101 парламентария одобрили документ 62 человека.

Ранее сообщалось, что Эстония осуществила высылку российского дипломата, отвечавшего за деятельность в сфере культуры и образования. МИД России принял решение ответить на данный поступок зеркальными мерами.