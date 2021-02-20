Глава РФПИ сообщил о готовности помочь повысить эффективность зарубежных вакцин от COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что добавление компоненты вакцины «Спутник V» к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им эффективнее бороться с мутациями COVID-19.

Отвечая на вопрос, готовы ли разработчики вакцины «Спутник V» помочь компаниям Moderna и Pfizer, Дмитриев дал положительный ответ.

«Да, безусловно (готовы помочь - прим.ред.)», - сказал Дмитриев в эфире канала «Россия-24».

Он отметил, что это позволит «более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям».

«Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны», - заключил глава РФПИ.

Ранее разработчики вакцины «Спутник V» объявили о старте испытаний комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca. Первая российская вакцина от COVID-19, разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны России, была зарегистрирована в августе 2020 года. На данный момент спрос на нее растет - за рубежом ее зарегистрировали уже 27 стран.