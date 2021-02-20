Французы раскритиковали решение Байдена не приглашать Россию на G7
Американский лидер считает, что Россия якобы подрывает отношения Европы и США.
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Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали решение президента США Джозефа Байдена не приглашать Россию на саммит «Большой семерки» - G7. По мнению французов, американский президент, будучи лишь одним из членов международного клуба, не имеет права единолично решать вопрос об участии РФ.
«Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то не стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона», - заявил один из комментаторов.
О решении не приглашать Россию на саммит заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По данным РИА Новости, Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, обвиняет РФ в попытках якобы подорвать партнерство Европы и США.