Французы раскритиковали решение Байдена не приглашать Россию на G7

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали решение президента США Джозефа Байдена не приглашать Россию на саммит «Большой семерки» - G7. По мнению французов, американский президент, будучи лишь одним из членов международного клуба, не имеет права единолично решать вопрос об участии РФ.

«Русофобия американцев одержима и опасна. Им во чтобы то не стало необходим враг, чтобы оправдать огромные бюджеты Пентагона», - заявил один из комментаторов.

О решении не приглашать Россию на саммит заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По данным РИА Новости, Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, обвиняет РФ в попытках якобы подорвать партнерство Европы и США.