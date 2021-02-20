В стране и мире При ракетном обстреле к северу от Багдада пострадали два сотрудника иракской авиабазы Кира Карон Три ракетных снаряда разорвались в районе авиабазы «Балад». © Фото: Ameer Al Mohammedaw, dpa, Globallookpress Читайте нас на: В провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада в результате ракетных ударов получили ранения два сотрудника иракской авиабазы. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.



По сообщению источника телеканала, один из пострадавших - иракец, национальность второго пока не установлена. Он также отметил, что снаряды были взорваны за пределами территории базы. Дальнейшая информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика