При ракетном обстреле к северу от Багдада пострадали два сотрудника иракской авиабазы
Три ракетных снаряда разорвались в районе авиабазы «Балад».
© Фото: Ameer Al Mohammedaw, dpa, Globallookpress
В провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада в результате ракетных ударов получили ранения два сотрудника иракской авиабазы. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
По сообщению источника телеканала, один из пострадавших - иракец, национальность второго пока не установлена. Он также отметил, что снаряды были взорваны за пределами территории базы.
Дальнейшая информация уточняется.