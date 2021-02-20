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МВД разработало порядок доставки граждан в вытрезвители

Алексей Курильченко
20:43 20.02.2021
Документ также регламентирует порядок оказания помощи людям в состоянии опьянения.
МВД разработало порядок доставки граждан в вытрезвители
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Министерство внутренних дел РФ разработало документ о порядке доставления граждан в состоянии опьянения в медицинские учреждения и отделения полиции. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Приказ наделяет сотрудников правоохранительных органов правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в специализированные организации в случаях, предусмотренных законодательством. Также регламентируется порядок оказания помощи людям в состоянии опьянения, которые находятся в общественном месте и утратили способность самостоятельно передвигаться.

Ранее в Минздраве сообщили об условиях помещения в вытрезвитель человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Отправка в подобное учреждение будет возможна только в случае возникновения угрозы жизни для человека или если он находится в беспомощном состоянии.

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