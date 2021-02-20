Российские граждане смогут получать госуслуги по биометрическим данным

В России вводится возможность сдавать свои биометрические данные не только в банках, но и в многофункциональных центрах (МФЦ) для получения госуслуг без предъявления паспорта. Проект постановления, подготовленный Минцифры РФ, опубликован на портале проектов нормативных актов.

Граждане РФ могут пройти идентификацию удалено. Закон о расширении сферы применения ЕБС вступил с 1 января 2021 года.

Ранее стало известно, что в МФЦ начнут выдавать биометрические загранпаспорта и принимать оплату по QR-коду. На данный момент эксперимент по оплате госпошлин по QR-коду идет в Липецкой области.