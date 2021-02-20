Мишустин и премьер-министр Белоруссии обсудили сотрудничество в различных областях

В субботу состоялся телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина с белорусским коллегой Романом Головченко. В ходе беседы были подняты актуальные вопросы, которые касаются двустороннего сотрудничества в различных областях. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Особое внимание было уделено реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты Российской Федерации, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве», - говорится в сообщении.

Также стороны затронули тему совместных мер по противодействию COVID-19.



Ранее в Россию с рабочим визитом вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ожидаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча двух глав государств должна состояться 22 февраля в Сочи. На встрече будут подняты вопросы, которые связаны с белорусско-российскими отношениями, совместным реагированием на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, а также взаимодействием в интеграционных структурах.