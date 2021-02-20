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Мишустин и премьер-министр Белоруссии обсудили сотрудничество в различных областях

Кира Карон
20:13 20.02.2021
Беседа состоялась в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Мишустин и премьер-министр Белоруссии обсудили сотрудничество в различных областях
© Фото: Russian Government, Globallookpress
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В субботу состоялся телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина с белорусским коллегой Романом Головченко. В ходе беседы были подняты актуальные вопросы, которые касаются двустороннего сотрудничества в различных областях. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Особое внимание было уделено реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты Российской Федерации, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве», - говорится в сообщении.

Также стороны затронули тему совместных мер по противодействию COVID-19.

Ранее в Россию с рабочим визитом вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ожидаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча двух глав государств должна состояться 22 февраля в Сочи. На встрече будут подняты вопросы, которые связаны с белорусско-российскими отношениями, совместным реагированием на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, а также взаимодействием в интеграционных структурах.

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