В стране и мире На портале госуслуг станет возможным записать ребенка в школу Алексей Курильченко Возможность онлайн-записи соответствует общегосударственной политике цифровой трансформации. © Фото: mos.ru Читайте нас на: Через портал госуслуг скоро будет можно записать ребенка в школу. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Внести изменение в Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием функционала федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг"», - говорится в документе. Также в документе подчеркивается, что данный способ онлайн-записи является актуальным направлением, которое соответствует общегосударственной политике цифровой трансформации и позволит оптимизировать предоставление государственных и муниципальных услуг. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика