На портале госуслуг станет возможным записать ребенка в школу
Возможность онлайн-записи соответствует общегосударственной политике цифровой трансформации.
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Через портал госуслуг скоро будет можно записать ребенка в школу. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Внести изменение в Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием функционала федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг"», - говорится в документе.
Также в документе подчеркивается, что данный способ онлайн-записи является актуальным направлением, которое соответствует общегосударственной политике цифровой трансформации и позволит оптимизировать предоставление государственных и муниципальных услуг.