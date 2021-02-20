ФАС изучит обоснованность повышения цен на такси в плохую погоду

Федеральная антимонопольная служба России изучит заявления о повышении цен на такси при ухудшении погоды, в частности в метель. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Служба уже направила запросы в крупнейшие сервисы заказа такси.

Ранее сообщалось, что ФАС получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси. По данным Департамента транспорта Москвы, с приходом снегопада некоторые таксисты увеличили цену почти в три раза. В связи с этим большая часть клиентов была вынуждена отказаться от поездок.