ФАС изучит обоснованность повышения цен на такси в плохую погоду
Служба направила запросы в крупные сервисы заказа.
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Федеральная антимонопольная служба России изучит заявления о повышении цен на такси при ухудшении погоды, в частности в метель. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.
Служба уже направила запросы в крупнейшие сервисы заказа такси.
Ранее сообщалось, что ФАС получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси. По данным Департамента транспорта Москвы, с приходом снегопада некоторые таксисты увеличили цену почти в три раза. В связи с этим большая часть клиентов была вынуждена отказаться от поездок.