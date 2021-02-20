Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

Суд назначил Алексею Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.



Штраф должен быть оплачен в течении трех дней с момента вступления в силу, передает из зала заседания корреспондент «Звезды».



Также в СК РФ будут направлены материалы для проверки высказывания Навального в адрес участников процесса.

Ранее мировая судья столичного района Южное Медведково признала блогера Алексея Навального виновным в деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Статья предусматривает меры наказания в виде штрафа в размере до миллиона рублей или 240 часов обязательных работ.

Первое заседание состоялось 5 февраля. Навальный не признал свою вину, заявив, что никогда ранее не знал Артеменко, а защита подчеркнула, что рассматриваемые судом высказывания - оценочные суждения.