Зеленский ввел в действие решение о санкциях против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ о санкциях против 19 компаний и 8 физлиц, среди которых глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Также в санкционный список попали пять граждан России. Указ опубликован на сайте офиса президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», - говорится в тексте документа.

О введении санкций объявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также добавил, что санкции касаются всего имущества Медведчука и будут введены сроком на три года. Сам Медведчук считает, что санкции являются «торжеством» беспредела, а развернутая в отношении него кампания свидетельствует о том, что украинские чиновники «чувствуют опасность», поскольку политика лидера партии направлена на становление Украины будущего, свободной от внешнего управления.