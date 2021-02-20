Герцога Эдинбургского навестил в больнице принц Чарльз

В Лондоне наследник британского престола принц Уэльский Чарльз навестил своего отца герцога Эдинбургского Филипа в больнице. Об этом сообщает Daily Mail.



Во вторник вечером 99-летний принц Филип был госпитализирован в больницу. Герцога Эдинбургского поместили в медицинское учреждение по совету его врача в связи с ухудшением самочувствия.

Ранее принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк объявили о том, что назвали своего сына Августом Филиппом Хоуком в честь супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа.