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Герцога Эдинбургского навестил в больнице принц Чарльз

Кира Карон
19:31 20.02.2021
Во вторник вечером 99-летний принц Филип был госпитализирован в больницу.
Герцога Эдинбургского навестил в больнице принц Чарльз
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Лондоне наследник британского престола принц Уэльский Чарльз навестил своего отца герцога Эдинбургского Филипа в больнице. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник вечером 99-летний принц Филип был госпитализирован в больницу. Герцога Эдинбургского поместили в медицинское учреждение по совету его врача в связи с ухудшением самочувствия.

Ранее принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк объявили о том, что назвали своего сына Августом Филиппом Хоуком в честь супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа.

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