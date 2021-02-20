Памятник на Лубянке установят в любом случае
Голосование по вопросу выбора памятника на Лубянской площади начнется 25 февраля.
© Фото: moscow-live flickr
Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что в Москве на Лубянской площади памятник будет установлен в любом случае. Об этом он сообщил в рамках онлайн-дискуссии в социальной Сети.
Он также добавил, что вариант оставить площадь в прежнем виде - не рассматривается.
Голосование по вопросу выбора памятника на Лубянской площади начнется 25 февраля, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. По данному голосованию будет создан штаб по наблюдению за выборами.