Памятник на Лубянке установят в любом случае

Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что в Москве на Лубянской площади памятник будет установлен в любом случае. Об этом он сообщил в рамках онлайн-дискуссии в социальной Сети.

Он также добавил, что вариант оставить площадь в прежнем виде - не рассматривается.

Голосование по вопросу выбора памятника на Лубянской площади начнется 25 февраля, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. По данному голосованию будет создан штаб по наблюдению за выборами.