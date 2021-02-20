В стране и мире В Москве 22 и 23 февраля парковки будут бесплатными Кира Карон Парковки со шлагбаумами останутся платными. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: В ближайшие праздники москвичей ожидают бесплатные парковки. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы. «Если планируете в эти дни поездку в центр, пожалуйста, будьте внимательны и не нарушайте правила парковки», - говорится в сообщении. Также в сообщении отметили, что останавливаться можно только в разрешенных местах. Парковки с повышенном тарифом остаются платными (380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в ночное). Работа парковок в обычном режиме начнется с 24 числа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика