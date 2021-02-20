Навальный признан виновным в клевете на ветерана

Мировая судья столичного района Южное Медведково признала блогера Алексея Навального виновным в деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ ("Клевета")», - огласила решение судья Вера Акимова.

Статья предусматривает меры наказания в виде штрафа в размере до миллиона рублей или 240 часов обязательных работ.

Первое заседание состоялось 5 февраля. Навальный не признал свою вину, заявив, что никогда ранее не знал Артеменко, а защита подчеркнула, что рассматриваемые судом высказывания - оценочные суждения.

Дело о клевете возбудили 15 июня 2020 года из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В комментариях Навальный позволил себе нелестные высказывания, которые, как указывает следствие, порочили честь и достоинство ветерана, а также нанесли ему моральный вред.