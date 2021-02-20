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«Не оставили выбора»: жена Медведчука захотела вступить в партию мужа после санкций СНБО

Алексей Курильченко
18:05 20.02.2021
Оксана Марченко объявила, что намерена защитить украинцев от «произвола и беззакония».
«Не оставили выбора»: жена Медведчука захотела вступить в партию мужа после санкций СНБО
© Фото: Youtube, Оксана Марченко
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Жена депутата Виктора Медведчука, украинская телеведущая Оксана Марченко заявила о вступлении в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». Такое решение она приняла после введения против супругов санкций со стороны СНБО Украины. Об этом Марченко рассказала в видеообращении на своем YouTube-канале.

«Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", где своей задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония», - заявила телеведущая.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко назвал санкции против Медведчука политическими репрессиями. Политик отметил, что существующая власть не выполнила предвыборных обещаний. Партия намерена довести до конца процесс импичмента президента Владимира Зеленского.

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