Попова предложила версию происхождения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что коронавирус нового типа был передан человеку через животное. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 24»

«Один из самых свежих - это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных», - отметила глава ведомства.

Также Анна Попова рассказала о первых случаях заражения россиян новым штаммом птичьего гриппа H5N8 группы A. По ее словам, новый штамм передается от птиц к человеку, но о случаях заражения между людьми не сообщается.