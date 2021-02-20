Автобус с врачами попал в ДТП в подмосковных Химках

В подмосковных Химках грузовик столкнулся с автобусом. В результате аварии погиб один человек. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе МВД Московской области.



«Водитель управляя машиной не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП один человек погиб - водитель», - рассказали в ведомстве.

Как пишет 360 со ссылкой на источник в экстренных службах, автобус перевозил подмосковных врачей. Всего в нем находилось около 40 медиков.