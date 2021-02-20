ФСБ публикует кадры задержания руководителей ТГК-2 и Архоблэнерго

Сотрудники Федеральной службы безопасности России, совместно с СК, МВД и Росгвардией, провели задержание руководителей АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2» в Архангельске и Москве. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и сокрытии денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 годы создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО "Архоблэнерго", которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах подозреваемых, были изъяты документы. на данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и установление всех обстоятельство совершенного преступления.