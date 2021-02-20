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Ученые назвали эффективное домашнее средство от простуды и кашля

Светлана Иванова
17:31 20.02.2021
Британские ученые обнаружили целебные свойства меда при лечении простуды.
Ученые назвали эффективное домашнее средство от простуды и кашля
© Фото: Andrey Turusov, Russian Look, Globallookpress
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Мед оказался эффективен при лечении кашля и простуды. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, пишет Focus. Как выяснили исследователи, употребление меда снижает частоту и тяжесть кашля при заболеваниях верхних дыхательных путей.

В ходе работы ее авторы опирались на данные 14 исследований, в которых приняли участие около 1,4 тысячи испытуемых.

Оказалось, что употребление меда разжижает слизь и выделения в верхних дыхательных путях, в результате чего позывы к кашлю уменьшаются, и слизь легче откашливается. В конечном счете применение меда приводит к более короткому периоду восстановления, пояснили исследователи.

Они добавили, что зачастую мед проявлял себя эффективнее антибиотиков. При этом его преимуществом, по сравнению с фармакологическими лекарственными препаратами, называется отсутствие побочных эффектов, кроме аллергии.

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