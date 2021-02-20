В Брянской области в ДТП погибли три человека

В Брянской области в результате столкновения машины и электропоезда три человека погибли, еще двое доставлены в больницу. Об сообщили в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

Как говорится в сообщении, авария произошла примерно в 13.37 на

на 163-м км перегона станций Ржаница - Сельцо. На железнодорожном переезде столкнулись электропоезд и автомобиль ВАЗ-2110

В результате аварии две женщины и один мужчина скончались на месте происшествия. Дальнейшая информация уточняется.