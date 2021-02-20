В Гидрометцентре рассказали, когда крымчане увидят ясное небо

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Звезде» о сроках прекращения обильных снегопадов в Крыму. По его словам, температура нормализуется уже на следующей неделе, а повышенное давление снизит вероятность осадков.

«Температура ночью все еще будет отрицательная, но днем уже будет положительная. В понедельник и вторник она поднимется от семи до десяти градусов. Самое важное, что нет условий для осадков, поскольку подрастает давление. В понедельник-вторник уже будет солнышко», - рассказал синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила о потеплении в Москве. По ее словам, с 26 февраля температура в столице поднимется до нуля или небольшого плюса.