Синоптик назвала дату прихода оттепели в Москву

В Москве с 26 февраля температура поднимется до нуля или небольшого плюса. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К нам идет адвекция теплого воздуха. Не исключено, что 26 февраля мы будем находиться на пике повышения температур», - рассказала РИА Новости синоптик.

Позднякова отметила, что период относительно теплой погоды сохранится недолго - в начале марта температура понизится - ночью стоит ожидать до -20 градусов мороза.