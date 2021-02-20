Патриотические акции для детей и подростков проведут волонтеры в преддверии Дня защитника Отечества по всей стране

В Москве в школе № 1359 появится специальная «Парта героя». Ее ученикам передаст депутат Государственной Думы Петр Толстой. На парте содержится информация о биографии авиаконструктора, основоположника отечественного вертолетостроения, выдающегося ученого Михаила Миля, имя которого носит эта школа.

«Парты героя» в рамках партийного проекта «Единой России» устанавливают в школах по всей стране. На них размещены фотографии и описание жизненного пути героев, имеющих непосредственное отношение к этому учебному заведению. Образовательный проект призван в доступной форме рассказать школьникам о людях, совершивших доблестный поступок и проявивших мужество. Право сидеть за такой партой получат ученики, показавшие лучшие результаты в учебе.

«Раннее профилирование это замечательно, сразу определена позиция, и здесь я бы хотел сказать о том, что герои нашего времени - это не только врачи, это и работники коммунальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность, которые делают возможным все наши бытовые возможности», - рассказал Герой России, член Совета Федерации Александр Карелин.

В Новосибирске для учеников 10 и 11 классов по инициативе «Единой России» проведут патриотический онлайн-урок «Я. Мы. Страна». Им расскажут о подвигах их земляков, совершенных в военные годы, и напомнят о том, что место героизму есть и в наше время. В качестве примера детям расскажут о работе волонтеров в период пандемии, о помощи, которую они каждый день оказывают нуждающимся.

«Родина и патриотизм - это не просто громкие и великие слова, или что-то абстрактное. Родина начинается здесь, с нашего города, поселка, семьи. Ну, и еще с истории, с богатой, разной истории нашей великой Родины», - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В Подмосковье активисты «Молодой Гвардии Единой России» наградят детей, совершивших героические поступки. Десяти ребятам вручат медали «Юный герой». Один из них, Илья Щербаков, в июне 2019 года вместе с друзьями спас тонущего мальчика и оказал ему первую помощь до приезда врачей.