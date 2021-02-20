Для правнука королевы Великобритании выбрали имя

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк объявили о том, что назвали своего сына Августом Филиппом Хоуком в честь супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail.

«Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк объявили о том, что назвали своего сына Августом Филиппом Хоуком. Супруги тронуты добрыми пожеланиями, которые они получили в день рождения первенца», - говорится в сообщении.

Правнук Елизаветы II Август Филипп Хоук появился на свет 9 февраля. Сын принцессы Йоркской будет одиннадцатым в очереди наследования британского трона.

Ранее Елизавета II отреагировала на новость о второй беременности Меган Маркл. Ее величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и пожелали им всего наилучшего.