Диетолог разоблачила популярные средства для похудения

Диетолог разоблачила популярные продукты, которые доморощенные эксперты рекламируют как средства для улучшения обмена веществ и, соответственно, похудения.

Как рассказала в комментарии «Звезде» нутрициолог Маргарита Львова, нет жиросжигающих свойств ни у воды с лимоном, ни у имбиря, ни у сельдерея. По словам эксперта, единственным исключением является перец чили.

«Нет ни одного средства, которое как-то улучшило бы замен веществ или замедлило его. Никакие средства типа лимон, имбирь, или сельдерей, они никак не влияют на метаболизм, обмен веществ. Чуть-чуть доказано, что экстракт красного перца чили, чуть-чуть на клеточном уровне может его ускорить, но не изменить, про лимон речь не идет, нет ни одного исследования, которое бы действительно подтверждало, что лимон способствует похудению», - подчеркнула нутрициолог.

Она добавила, что на скорость похудения несколько влияет соотношение в количестве жировой и мышечной массы.

«Что способствует и улучшает похудение, это только соотношение в количестве жировой и мышечной массы, то есть, чем больше у тебя мышц, тем больше ты худеешь, чем больше у тебя жира, тем дольше ты будешь, соответственно, худеть», - пояснила нутрициолог.

Она добавила, что лучшим способом сбросить вес является следование принципам здорового питания.