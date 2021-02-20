Американец решил отказаться от еды на 46 дней и сесть на «пивную» диету

Американец Делл Холл принял решение отказаться от твердой пищи и 46 дней питаться преимущественно пивом. Мужчина подчеркнул, что его диета не будет состоять полностью из хмельного напитка. Об этом сообщает издание FOX19.

«Моя постная диета включает только пиво, воду, черный кофе и травяной чай. Я пью всего три-пять бутылок пива в сутки. Я не делаю этого постоянно», - заявил Холл.

По его словам, он уже садился на пивную диету в 2019 и 2020 годах. При этом он заметно похудел. Также Холл организовал сбор средств на краудфандинговой платформе. Деньги он планирует отдать барам и ресторанам, которые потерпели убытки из-за пандемии коронавируса.

Ранее в российском Минздраве отметили, несмотря на то, что пиво является слабоалкогольным напитком, оно все равно наносит вред организму - этиловый спирт является токсическим веществом, которое по определению не может быть безвредным.