В Сингапуре обнаружили «доисторическую рыбу-крокодила»

Жительница Шотландии обнаружила в одном из водоемов Сингапура тело загадочного существа, которого она назвала «доисторическим». Напуганная женщина описала его как «наполовину рыбу, наполовину крокодила». Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Сначала я подумала, что это крокодил. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это было существо, которое можно увидеть в музеях - доисторическая зубастая тварь с огромной челюстью. Я испугалась, но мне любопытно, как она попала в водоем», - рассказала шотландтка.

По мнению экспертов, существо напоминает аллигаторовую щуку, которая обычно обитает в Северной Америке. Предполагается, что тело существа в Сингапур могло принести морское течение.