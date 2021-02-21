Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сингапуре обнаружили «доисторическую рыбу-крокодила»

Алексей Курильченко
06:09 21.02.2021
Наполовину обглоданное тело существа напугало жительницу Шотландии.
© Видео: natalie1526n, TikTok © Фото: natalie1526n, TikTok
Читайте нас на:

Жительница Шотландии обнаружила в одном из водоемов Сингапура тело загадочного существа, которого она назвала «доисторическим». Напуганная женщина описала его как «наполовину рыбу, наполовину крокодила». Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Сначала я подумала, что это крокодил. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это было существо, которое можно увидеть в музеях - доисторическая зубастая тварь с огромной челюстью. Я испугалась, но мне любопытно, как она попала в водоем», - рассказала шотландтка.

По мнению экспертов, существо напоминает аллигаторовую щуку, которая обычно обитает в Северной Америке. Предполагается, что тело существа в Сингапур могло принести морское течение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:16 В стране и мире
В Норильске из-за обрушения на фабрике задержаны четверо сотрудников из числа руководства
04:46 В стране и мире
Один из основных симптомов COVID-19 может говорить об онкологии
03:25 В стране и мире
Гейтс оспорил официальное объяснение энергетического коллапса в Техасе
02:00 В стране и мире
Видео
Двигатель пассажирского Boeing 777 загорелся во время полета: видео
01:32 В стране и мире
Видео
В СК раскрыли подробности убийства матерью двух маленьких детей в Москве
Популярное
Популярное
Свидетельство очевидца: полковник Алексей Смирнов рассказал, как происходил бой девятой роты в Афганистане
Астрономы сообщили о сенсационных свойствах ближайшей к Земле черной дыры
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Свитер бабушка связала: русские корни помогли перенести холод семье из Техаса
Эксперт рассказал, как быстро найти украденный телефон
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.