Опубликованы кадры судна, на котором отравились моряки в Керченском проливе
Экипаж пострадал из-за пищевого отравления.
© Видео: Морской спасательный центр © Фото: Морской спасательный центр
Морской спасательный центр показал кадры с судном «Април», экипаж которого подал сигнал бедствия накануне в Керченском проливе. Видео было снято с корабля «Меркурий», который эвакуировал пострадавших моряков.
«Април» подал сигнал бедствия вчера - шесть членов экипажа пострадали от пищевого отравления, один человек погиб.
По данным СМИ, отравившиеся моряки были направлены в порт Кавказ.
Как сообщил «Звезде» пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко, на борту корабля находились опасные химикаты. Процесс эвакуации был осложнен штормом, который бушевал в проливе.