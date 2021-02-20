Опубликованы кадры судна, на котором отравились моряки в Керченском проливе

Морской спасательный центр показал кадры с судном «Април», экипаж которого подал сигнал бедствия накануне в Керченском проливе. Видео было снято с корабля «Меркурий», который эвакуировал пострадавших моряков.

«Април» подал сигнал бедствия вчера - шесть членов экипажа пострадали от пищевого отравления, один человек погиб.

По данным СМИ, отравившиеся моряки были направлены в порт Кавказ.

Как сообщил «Звезде» пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко, на борту корабля находились опасные химикаты. Процесс эвакуации был осложнен штормом, который бушевал в проливе.