Владельцы закрытых из-за карантина баров и ресторанов устроили протесты в Литве

В Литве проходит акция протеста из-за закрытых баров и ночных клубов в связи с распространением COVID-19. Протестная акция началась в субботу, вышли владельцы и сотрудники зарытых заведений. Об этом сообщает портал «Дельфи».

«Согласно заявкам более полутора тысяч человек и около ста заведений участвует в акции по всей Литве», - сказал президент литовской ассоциации баров и кафе Раймондас Пранка.

Акция протеста началась в субботу в 14 часов (в 15 по московскому времени). Участники начали с минуты молчания, таким образом они почтили память сферы общепита.

«К символическому протесту могут присоединиться все желающие, однако инициаторы заранее просили не толпиться и соблюдать все необходимые меры безопасности», - информирует «Дельфи».

Карантин в Литве введен с 7-го ноября и продлен до конца февраля.