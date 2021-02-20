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Правительство РФ выделит более 6,4 млрд на спецвыплаты борющимся с COVID-19 силовым структурам

Андрей Аркадьев
15:46 20.02.2021
Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
Правительство РФ выделит более 6,4 млрд на спецвыплаты борющимся с COVID-19 силовым структурам
© Фото: Минобороны России
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Более 6,4 миллиарда рублей будет выделено из резервного фонда российского правительства на специальные выплаты военным медикам и другим работникам, борющимся с COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 6424689,6 тысячи рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление средств федерального бюджета в целях осуществления специальных социальных выплат», - говорится в сообщении.

Согласно документу, Минобороны России получит почти 3,6 миллиарда рублей; МВД РФ - более 1 миллиарда рублей, МЧС России - более 14 миллионов рублей, Росгвардия - почти 175 миллионов рублей, ФСБ РФ - почти 45,6 миллиона рублей, ФСБ России - более 1,3 миллиарда рублей, ФСИН России - более 204 миллионов рублей, Главное управление спецпрограмм президента РФ - более 16 миллионов рублей, СВР России - 7 миллионов рублей. Данные ведомства должны обеспечить контроль за целевым расходованием средств и предоставить доклады в правительство до 1 мая.

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