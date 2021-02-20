Космонавт рассказал о возможности увидеть МКС невооруженным глазом

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о том, что в ближайшие полтора месяца Международную космическую станцию можно будет увидеть в небе невооруженным глазом. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Наступает очередная пора видимых пролетов Международной космической станции! И предстоящий сезон довольно длительный — 1,5 месяца вы можете "ловить" нас», - говорится в сообщении.

По словам космонавта, первый видимый пролет произойдет в 6:49 по московскому времени. Станцию можно будет увидеть каждое утро до 11 марта. С 20 марта станция будет видна вечером - в период от 19 до 21 часа.